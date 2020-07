Serie A: si salvano Sampdoria e Fiorentina, non ancora Parma e Torino (Di domenica 19 luglio 2020) La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A non è ancora giunta al termine, poiché all’appello mancano ancora i due big match Roma-Inter e Juventus-Lazio, ma ha già regalato delle incredibili emozioni e il primo verdetto stagionale, la retrocessione in Serie B della Spal. Se le prime posizioni della classifica appaino ben consolidate, nelle retrovie la situazione resta abbastanza caotica, dato che Brescia e Lecce restano ancora in corsa per la salvezza, nonostante la sconfitta odierna dei salentini nello scontro diretto contro il Genoa. La lotta per la salvezza, però, non si restringe soltanto a queste tre squadre, infatti, la matematica non può ancora far dormire sonni tranquilli a Udinese, Torino e, a sorpresa, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA: si salvano #Sampdoria e #Fiorentina, non ancora #Parma e #Torino - sportli26181512 : Milan-Bologna, le pagelle: Calhanoglu il migliore, è da 7,5 come Pioli. Male Orsolini: 5: Milan-Bologna, le pagelle… - ludoevica : @chiaecc La sesta stagione era inutile, è un dato di fatto. Quindi mi irrito quando cancellano altre serie stupende… - xinwillsarms_ : @xmmagic Questa devo ancora guardarla ma mi fa piacere saperlo almeno so che non rimarrò male, cioè si salvano davvero pochi finali di serie - Antonio___1926 : Non serve aggiungere altro,c’è molto da imparare da queste serie tv,seppur non recentissime,hanno sempre il loro de… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie salvano Milan-Bologna, le pagelle: Calhanoglu il migliore, è da 7,5 come Pioli. Male Orsolini: 5 La Gazzetta dello Sport Napoli-Udinese, le pagelle degli azzurri: Ospina decisivo, Milik (finalmente) bene

Udinese è una delle gare valevoli per la giornata numero 34 del campionato italiano di Serie A. Ecco le pagelle degli uomini di Gennaro Gattuso. Ospina 6.5: Sicuro nelle uscite, incolpevole in occasio ...

Fiorentina salva, vince 2-0 contro il Torino

Cutrone non si ferma più. E' la più bella sorpresa di questo finale di stagione per la Fiorentina. E ci voleva proprio per lui e per la squadra, visto che ora anche la classifica fa sorridere in manie ...

Udinese è una delle gare valevoli per la giornata numero 34 del campionato italiano di Serie A. Ecco le pagelle degli uomini di Gennaro Gattuso. Ospina 6.5: Sicuro nelle uscite, incolpevole in occasio ...Cutrone non si ferma più. E' la più bella sorpresa di questo finale di stagione per la Fiorentina. E ci voleva proprio per lui e per la squadra, visto che ora anche la classifica fa sorridere in manie ...