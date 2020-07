Sarri: "La Juve ha sempre fatto fatica con la Lazio" (Di domenica 19 luglio 2020) TORINO - " La Lazio ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra. Nella partita singola puoi trovare le difficoltà di una grande squadra, è una squadra contro cui ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Juve Juve-Sarri, senza scudetto sarà addio: la vendetta di Agnelli si chiama Allegri Calciomercato.com Juve: Bentancur, De Ligt e Bonucci restano in dubbio

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - "Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno svolto un lavoro differenziato in questi giorni e cerchiamo di aggregarli oggi insieme al resto del gruppo, Chiellini è quello più indietr ...

Sarri pronto per Juve-Lazio: "Non dobbiamo avere alcuna paura"

TORINO - "Non dobbiamo avere alcuna paura, la squadra è abituata a lottare per questi traguardi e dovrebbe dare ampie garanzie". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Juve, nel corso della conf ...

