Parma, D'Aversa deluso: "Dopo il pareggio ci siamo sciolti" (Di domenica 19 luglio 2020) Il Parma si illude, ma viene rimontato e battuto dalla Sampdoria. I crociati escono sconfitti e incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Una crisi di risultati preoccupante per il tecnico Roberto D'Aversa.LE PAROLE DI D'AVERSARoberto D'Aversa analizza le prestazioni e i risultati della sua squadra nel corso della conferenza stampa: "Nonostante avessimo fatto uno dei migliori primi tempi del campionato, dove siamo andati sul doppio vantaggio, avendo anche altre occasioni per arrotondare il risultato, nella prima circostanza dove abbiamo preso il gol da calcio d'angolo, cosa che succede spesso in questo periodo, ci siamo sciolti e abbiamo smesso di giocare e vincere i duelli. Nel primo tempo non c'è stata storia, e ora siamo qui a ragionare di una partita persa che era impensabile per il ...

