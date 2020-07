Non solo Johnny Depp e Amber Heard, i peggiori divorzi di Hollywood (Di domenica 19 luglio 2020) In questi giorni Johnny Depp e Amber Heard, all’Alta corte di Londra, stanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi Hollywood, con udienze infarcite da grotteschi dettagli su un matrimonio da incubo a base di violenza, sangue, alcol, droghe e degrado. La loro separazione al vetriolo, però, a Hollywood è solo l’ultima in ordine di tempo. Tante star, quando si sono dette addio, hanno messo in scena battaglie degne del film La guerra dei Roses. Leggi su vanityfair

borghi_claudio : Incomincia il patetico spin. Spostare l'attenzione sulla 'proposta olandese' che non è mai stata seriamente in disc… - borghi_claudio : Il nulla. 300 miliardi di prestiti sono un altro MES e quindi non contano. Rimangono solo 325 miliardi a fondo per… - CottarelliCPI : Per rendere operativo il DL Rilancio servono 155 decreti attuativi (solo 16 sono già stati varati). Le vecchie abitudini non cambiano... - ferillo2 : RT @FrancoBechis: Ancora una volta @GiuseppeConteIT prende in giro gli italiani, raccontando che si mette male sul recobery fund per potere… - elsoeta : RT @PatriziaRametta: Ci mancava il salvacondotto per tutti gli Africani e asiatici o per chiunque voglia arrivare in Italia con la scusa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Teatro, musica, laboratori e non solo: tante attività per famiglie a Limone Piemonte IdeaWebTv Mazzoncini: «Ambiente e smart city, la spinta di A2A in tutta Italia»

«A2A vuole crescere in Italia. Siamo un’azienda con salde radici in Lombardia ma con attività e impianti in tutto il Paese, possiamo dare il nostro contributo per lo sviluppo delle aree rimaste più in ...

Diritto di parola? Va difeso ad ogni costo

La cosa più ridicola della cancel culture, o chiamatela come diavolo vi pare, è la sua pretesa originalità. È dalla storia dei tempi che delle avanguardie, che si autodefiniscono tali, pretendono di a ...

«A2A vuole crescere in Italia. Siamo un’azienda con salde radici in Lombardia ma con attività e impianti in tutto il Paese, possiamo dare il nostro contributo per lo sviluppo delle aree rimaste più in ...La cosa più ridicola della cancel culture, o chiamatela come diavolo vi pare, è la sua pretesa originalità. È dalla storia dei tempi che delle avanguardie, che si autodefiniscono tali, pretendono di a ...