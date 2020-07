Merkel:"Possibile nessun risultato" Conte:"Ue sotto ricatto dei Frugali" (Di domenica 19 luglio 2020) Si tratta ad oltranza a Bruxelles sul Recovery Fund. La cancelliera tedesca Angela Merkel ritiene Possibile che il Consiglio europeo possa terminare senza un accordo. Arrivata nella sede del vertice per la ripresa dei lavori stamattina, Merkel ha affermato che i leader dei 27 hanno "varie posizioni" sull'entita' degli aiuti, sulle regole per accedervi e su come applicarle. "Non posso ancora dire se troveremo una soluzione. C'e' molta buona volonta', ma porebbe darsi che oggi non venga raggiunto un risultato", ha detto la cancelliera, che e' presidente di turno dell'Ue. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

