Manipolatore, alpinista e forse mago: Aleister Crowley fu l’uomo più inseguito dagli scrittori (Di domenica 19 luglio 2020) A cavallo tra occultismo e mistificazioni, Aleister Crowley è un personaggio del Novecento irresistibilmente magnetico. Così la sua vita è entrata anche nella letteratura. A partire da un libro di William Somerset Maugham appena ripubblicato.L'estate del 1902 non era stata particolarmente felice per Aleister Crowley. Quello che in futuro sarebbe stato definito «l'uomo più malvagio del mondo», aveva allora 27 anni, e non aveva ancora scritto le sue opere principali, né aveva fondato la sua «religione satanica» basata sul comandamento «Fa' ciò che vuoi».Studiava la magia già da tempo, ma il vizio non l'aveva ancora consumato. Il fisico imponente reggeva, e gli permetteva di coltivare l'altra sua grande passione, l'attività in cui forse eccelleva ... Leggi su panorama

