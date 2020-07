Lione, Garcia: “Contro la Juventus non saranno ammesse certe sbavature” (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria in amichevole ai danni del Celtic per 2-1: “Dovevamo vincere con uno scarto maggiore e senza subire gol. Ad un certo punto i nostri ritmi sono calati e ci siamo addormentati. Né contro il PSG in finale di coppa né in Champions League contro la Juventus potremo permetterci di commettere errori simili“. Leggi su sportface

