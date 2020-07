Juve, Sarri: "Voglio onorare il contratto, bisogna vedere se resisto 3 anni" (Di domenica 19 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'incontro interno contro la Lazio, big match della 34esima giornata. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. La Lazio? "La Lazio ha fatto una grandissima stagione e si è dimostrata una grande squadra, anche se attraversa un momento non positivo nella partita singola può ritrovare le qualità di una grande squadra. Noi abbiamo sempre fatto fatica con loro, la gara si commenta da sola".... Leggi su 90min

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - "Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno svolto un lavoro differenziato in questi giorni e cerchiamo di aggregarli oggi insieme al resto del gruppo, Chiellini è quello più indietr ...

Sarri pronto per Juve-Lazio: "Non dobbiamo avere alcuna paura"

TORINO - "Non dobbiamo avere alcuna paura, la squadra è abituata a lottare per questi traguardi e dovrebbe dare ampie garanzie". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Juve, nel corso della conf ...

