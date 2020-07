Gianni Brezza: vita privata, carriera, moglie, figli e curiosità sul ballerino e coreografo (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Gianni Brezza? Lui è stato un ballerino e coreografo, ma anche un attore ed un regista, per molti anni sentimentalmente legato a Loretta Goggi. Dopo essere stato una star della nostra tv soprattutto negli anni ’60 e ’70, l’artista ha deciso in seguito di dedicarsi pressoché interamente alla carriera della compagna. Brezza è scomparso nel 2011 in seguito ad una grave malattia. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi era Gianni Brezza: biografia e carriera Gianni Brezza era nato a Pola il 9 Novembre del 1937. Il suo vero cognome era Brezach. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la famiglia ... Leggi su pianetadonne.blog

