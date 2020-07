Due casi positivi in Irpinia: uno era tornato recentemente dall’estero (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’ASL di Avellino comunica che, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 2 casi positivi al COVID 19, di cui: – 1 riferito ad una persona di Chiusano di San Domenico, contatto di un caso via risultato positivo, – 1 riferito ad una persona residente nel comune di Calitri, rientrata recentemente da un viaggio all’estero. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei casi risultati positivi. L'articolo Due casi positivi in Irpinia: uno era tornato recentemente dall’estero proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

