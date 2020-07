Coronavirus Italia, 23 persone fuggono dalla quarantena: è caccia all’uomo (Di domenica 19 luglio 2020) Ventitré dei 25 migranti tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo – in provincia di Perugia – si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale. Solo due di loro, dopo una notte di ricerche, sono stati trovati nella zona, in buone condizioni di salute. L'arrivo del gruppo di richiedenti asilo era stato accompagnato dalle polemiche poiché sarebbe avvenuto senza avvertire il sindaco della città umbra, Enrico Valentini: "Io sono stato avvisato del loro arrivo la mattina stessa di giovedì", ha sottolineato il primo cittadino. "Ho espresso poi telefonicamente il mio dissenso, per la mancanza di condivisione della scelta e per il preavviso troppo breve. Poi ho chiesto ufficialmente al ministero informazioni, di cui ancora non sono in possesso, ... Leggi su howtodofor

