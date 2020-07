6 Insoliti trucchetti con l’acqua del condizionatore! (Di domenica 19 luglio 2020) 6 Insoliti trucchetti con l’acqua del condizionatore, evitando così che vada sprecata. Il caldo ormai è arrivato da un pezzo e chi possiede un condizionatore, o anche più di uno, lo ha già acceso. Invece di far colare fuori l’acqua che viene espulsa o di raccoglierla e poi buttarla, sappiate che può benissimo essere riutilizzata ed in questo articolo vi spieghiamo come. 6 Insoliti trucchetti con l’acqua del condizionatore Per prima cosa sappiate che l’acqua espulsa non si può bere, sebbene possa essere assimilata all’acqua demineralizzata. Ricordate sempre che non è microbiologicamente pura (basti sapere che a contatto con l’aria il ph si abbassa molto). Altro non è che condensa, generata dall’aria che il condizionatore ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Insoliti trucchetti 6 Insoliti trucchetti con l’acqua del condizionatore! NonSoloRiciclo I trucchi per fare delle polpette di pesce da urlo

Le polpette sono un grande classico della cucina casalinga. Ma di pesce, raramente osiamo farle. Sarà perché abbiamo un giusto timore di rovinare un ingrediente pregiato o delicato. O forse sarà sempl ...

I trucchi per fare una pizza fritta gourmet che lascerà tutti a bocca aperta

Non si capisce bene perché, ma con l'aumento delle temperature sale anche la voglia di fritto. Eppure il calore che sprigiona un cibo bollente, appena uscito da una pentola d'olio a 180°C, per non par ...

Le polpette sono un grande classico della cucina casalinga. Ma di pesce, raramente osiamo farle. Sarà perché abbiamo un giusto timore di rovinare un ingrediente pregiato o delicato. O forse sarà sempl ...Non si capisce bene perché, ma con l'aumento delle temperature sale anche la voglia di fritto. Eppure il calore che sprigiona un cibo bollente, appena uscito da una pentola d'olio a 180°C, per non par ...