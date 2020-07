Vite al limite… e poi: stasera la storia di Joe Wexler (Di sabato 18 luglio 2020) Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Joe Wexler. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo apparentemente senza la necessaria determinazione per il duro cammino che deve compiere, ma che finirà per stupire tutti. Vite al limite – Joe Wexler Joe, il protagonista, all’inizio del suo percorso ha 31 anni, vive a Johnson City, Tennessee, e pesa ben 352 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti perdendo solo 83 kg per arrivare a 269 chilogrammi. Una’altra puntata difficile per il dottore ma il finale è a sorpresa. Joe Wexler oggi Pur non essendo ... Leggi su ascoltitv

