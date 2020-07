Uomini e Donne, ex tronista diventa papà: l’annuncio inaspettato (Di sabato 18 luglio 2020) Una delle trasmissioni più seguite dagli italiani è sicuramente Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ritornerà a settembre su Canale 5 e nel frattempo, i suoi protagonisti, si godono il meritato relax estivo. Uno dei tronisti più amati di sempre sta per diventare papà per la seconda volta. Scopriamo subito di chi … L'articolo Uomini e Donne, ex tronista diventa papà: l’annuncio inaspettato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

