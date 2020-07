Simona Ventura al GF Vip, incontro con Alfonso Signorini dopo l’esclusione dalla Rai (Di sabato 18 luglio 2020) Con la consegna ufficiale di The Voice of Italy a Antonella Clerici, è chiaro che la prima insoddisfatta dei nuovi palinsesti Rai sia Simona Ventura. La conduttrice era tornata trionfalmente a casa nel periodo della gestione-Freccero, vedendosi affidati una serie di show di primo piano; alcuni numeri non esaltanti e la sospensione della sua Settimana Ventura hanno però spinto i dirigenti a rivederne il coinvolgimento. La nuova edizione del talent sarà rivoluzionata a condotta da Clerici, con Ventura a questo punto costretta a reinventarsi in qualche maniera. A colloquio con il conduttore del Grande Fratello Vip, Simona Ventura valuterebbe la possibilità di tornare a Mediaset L’unico impegno certo di Simona Ventura per ... Leggi su velvetgossip

