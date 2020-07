Sandra Milo rivelazioni choc: “Botte dai miei ex fidanzati” (Di sabato 18 luglio 2020) Sandra Milo si sfoga, è racconta ciò che ha dovuto affrontare e subire in passato Sandra Milo durante un’intervista con L’incontro, ha raccontato pezzi della sua vita tanto tristi e dolorosi. La sua vita sentimentale non è stata semplice, anzi le ha lasciato il segno, in tutti i sensi. Gli uomini con cui ha avuto relazioni l’hanno più volte colpita, ha subito violenza tanto da vivere ancora adesso le conseguenze. Non sente più da un orecchio, mentre l’altro lo ha dovuto operare più volte. Uno degli uomini che le ha alzato le mani è stato Ergas, padre di Debora. La loro è stata una relazione turbolenta, le ha anche rotto la mascella. Niente di meglio con gli altri uomini, De Lollis le ha creato problemi al fegato. Nonostante questo lei non si ... Leggi su kontrokultura

