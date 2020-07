Rizzoli: “Troppi rigori per falli di mano? Il problema c’è, va affrontato tutti insieme” (Di sabato 18 luglio 2020) Il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, ha parlato a proposito della polemica delle ultime settimane riguardante i tocchi di mano in area. La sua risposta sull’argomento, è arrivata attraverso una lettera pubblicata da “La Gazzetta dello Sport”: “Sui 50 rigori decretati in questa stagione: 30 puniscono un braccio/mano che ha intercettato un tiro o un cross; 8 un fallo di mano volontario, mentre i restanti 12 per contatti mano/pallone dovuti alla posizione delle braccia sopra le spalle o posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Oggi, infatti, la regola continua evidentemente a punire i falli volontari, ma stabilisce inoltre dei criteri di punibilità anche di ciò che non è ... Leggi su alfredopedulla

