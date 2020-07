Preoccupa AGOSTO dal meteo ESTREMO: Caldo e cenno d’Autunno (Di sabato 18 luglio 2020) Lo siamo anche noi, nonostante in questo momento tutto lasci presagire altri scenari meteo climatici. Stiamo parlando dell’Alta Pressione delle Azzorre, ormai da qualche giorno, perché verrà a trovarci dopo un tempo incalcolabile e ci si augura possa rimanere il più a lungo possibile. Provate a immaginare quanto sarebbe bello avere un’Estate “old style”, di quelle estati che un tempo erano all’ordine del giorno. Sarebbe fantastico. Così come sarà fantastico avere un po’ di fresco, quel fresco oceanico che servirà a spazzare via un po’ di quella calura che abbiamo assaporato i giorni scorsi. AGOSTO sarà davvero così terribile? Ma… sì, c’è un ma… qualche modello previsionale inizia a riproporci il ... Leggi su meteogiornale

Onu: indagine interna sulla morte di Paciolla in Colombia

Ma a rifiutare categoricamente tale ipotesi è la madre del giovane, la quale ha riferito a Repubblica che negli ultimi giorni il figlio era preoccupato perché ... mandato presidenziale di Iván Duque ...

