Parma, D’Aversa: “Mi auguro ci sia la voglia di uscire da questa situazione” (Di sabato 18 luglio 2020) Il Parma si prepara ad affrontare la Sampdoria. La squadra di D'Aversa arriva dalla pesante sconfitta contro il Milan e davanti avrà un avversario scomodo che nelle ultime 5 partite ha perso solamente un volta.LE PAROLE DI D'AVERSAcaption id="attachment 716363" align="alignnone" width="300" D'Aversa (getty images)/captionQueste le parole di D'Aversa alla vigilia della sfida del Tardini: "Sicuramente c'è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d'allarme: ognuno di noi deve avere l'orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa ... Leggi su itasportpress

