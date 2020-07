Intrigo Osimhen, il presidente del Lille: «Negoziati in corso» (Di sabato 18 luglio 2020) Victor Osimhen si allontana dal Napoli e si avvicina al Liverpool. Il presidente del Lille: «Ci sono Negoziati in corso» Gerard Lopez, presidente del Lille, ha commentato con poche parole la situazione intorno a Victor Osimhen, obiettivo del Napoli ma ormai a un passo dal Liverpool. «Ci sono Negoziati in corso, non posso dire di più», ha detto Lopez. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta definitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

