Idea Monza per Esposito: sarebbe la scelta giusta per il giocatore e per l'Inter? (Di sabato 18 luglio 2020) Lo scorso inverno Sebastiano Esposito sembrava dovesse diventare la prima alternativa agli attaccanti titolari dell'Inter. E visto i continui infortuni di Alexis Sanchez, per il giovane attaccante classe 2002 nativo di Castellammare di Stabia che aveva fatto faville con la Primavera nerazzurra (e anche in Nazionale) era stato proprio così. FC Internazionale v Genoa CFC - Serie A Grazie a Romelu Lukaku, che gli lasciò calciare un rigore nella vittoria dell'Inter a San Siro contro il Genoa,... Leggi su 90min

pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Nuova idea per la mediana del #Monza: piace l’italo-brasiliano #Romulo, svincolato dopo l’ultima annata al #Brescia. Sul ca… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Nuova idea per la mediana del #Monza: piace l’italo-brasiliano #Romulo, svincolato dopo l’ultima annata al #Brescia. Sul ca… - zazoomblog : Inter il Monza vuole Esposito: idea prestito - #Inter #Monza #vuole #Esposito: - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Nuova idea per la mediana del #Monza: piace l’italo-brasiliano #Romulo, svincolato dopo l’ultima annata al #Brescia. Sul ca… - corradone91 : RT @NicoSchira: Nuova idea per la mediana del #Monza: piace l’italo-brasiliano #Romulo, svincolato dopo l’ultima annata al #Brescia. Sul ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Idea Monza Idea Monza per Esposito: sarebbe la scelta giusta per il giocatore e per l'Inter? 90min Idea Monza per Esposito: sarebbe la scelta giusta per il giocatore e per l'Inter?

Lo scorso inverno Sebastiano Esposito sembrava dovesse diventare la prima alternativa agli attaccanti titolari dell'Inter. E visto i continui infortuni di Alexis Sanchez, per il giovane attaccante cla ...

Monza, Galliani ha chiesto Esposito all’Inter: il giocatore vuole però rimanere in Serie A

L'obiettivo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è chiaro ... brianzolo a ‘B Magazine' – Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l'idea è di mettere a segno altri quattro-cinque ...

Lo scorso inverno Sebastiano Esposito sembrava dovesse diventare la prima alternativa agli attaccanti titolari dell'Inter. E visto i continui infortuni di Alexis Sanchez, per il giovane attaccante cla ...L'obiettivo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è chiaro ... brianzolo a ‘B Magazine' – Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l'idea è di mettere a segno altri quattro-cinque ...