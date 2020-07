Highlights Sinner-Bautista Agut, semifinale torneo Berlino-Tempelhof 2020 (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Gli Highlights e gli scambi migliori del match tra Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut, semifinale del torneo di tennis in corso di svolgimento a Berlino, nell’Hangar 6 dell’Aeroporto Tempelhof. Il giovane azzurro si è imposto in due set 7-6 (5) 6-2 ed ora attende il risultato dell’altra semifinale Thiem-Haas per conoscere il proprio avversario nell’atto conclusivo del torneo. Leggi su sportface

