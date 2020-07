FA Cup: 2-0 al Manchester City, l'Arsenal in finale (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - La citazione è scontata, ma assolutamente valida per dare l'idea di quanto accaduto a Londra, dove l'Arsenal ha battuto il Manchester City 2-0, conquistando la qualificazione ... Leggi su corrieredellosport

guardian : Arsenal v Manchester City: FA Cup semi-final – live! - SkySport : ARSENAL-MANCHESTER CITY 2-0 Risultato finale ? ? #Aubameyang (19’) ? #Aubameyang (71’) ? Arsenal in finale di FA Cu… - t24comtr : RT @T24spor: Manchester City'yi deviren Arsenal, FA Cup finalinde - Mayluux : RT @momoalas93: Dani Ceballos vs Manchester City (FA Cup Semifinal) - __Abyyy__ : RT @momoalas93: Dani Ceballos vs Manchester City (FA Cup Semifinal) -