Emergenza sangue nel Lazio, l’appello della Regione: tornate a donare. (Di sabato 18 luglio 2020) Nel Lazio sono stati esaminati in totale 8385 casi da inizio Emergenza, 850 sono gli attuali positivi, solo 9 si trovano in terapia intensiva. L’appello di D’Amato: non abbiate paura di contrarre il virus, i rischi non ci sono. La pandemia, lo sappiamo bene, ha scoraggiato numerose attività, dalle più frivole come lo shopping o … L'articolo Emergenza sangue nel Lazio, l’appello della Regione: tornate a donare. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

maresteff : @CarloCalenda @F_Boccia Provincia di Bologna: prima del covid esami del sangue in giornata con accesso diretto. Ora… - susinamorta : Come ogni #estate c'è l'#emergenza #sangue. Ora più che mai è importante eseguire la #donazione. È un gesto che ric… - laboescapes : RT @atlanteguerre: Nuovo attentato in #Sudan???? A riferirlo è la missione ONU attiva nel Darfur???? Risultano già nove morti, un rinnovato sta… - DonatoriH24 : In Brasile scarseggiano le scorte di sangue - - SandroPinko : RT @atlanteguerre: Nuovo attentato in #Sudan???? A riferirlo è la missione ONU attiva nel Darfur???? Risultano già nove morti, un rinnovato sta… -