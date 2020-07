Covid, la ricerca della Federico II: “Non si trasmette per vie uro-genitale” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno studio condotto dalla Dermatologia dell’Università napoletana Federico II dimostra che il Covid non si trasmette attraverso le urine. Per la prima volta viene così dimostrato che il coronavirus non colpisce il tratto urinario. “Lo studio – spiega la professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatologia dell’Università di Napoli ‘Federico Il – dimostra per la prima volta che il virus non colpirebbe il tratto urinario e perciò non potrebbe essere trasmesso attraverso le urine. La negatività al virus dei tamponi uretrali si è dimostrata indipendente dallo stadio e dalla gravità della malattia”. La ricerca, effettuata in ... Leggi su anteprima24

davidealgebris : Russia di Putin prova a rubare ricerca dei vaccini sul Covid. Tutto ciò che dovete sapere su Putin e suo regime di… - bicidiario : RT @Azione_it: La corsa al vaccino contro il #COVID ha ribadito un concetto: lo Stato deve investire in Ricerca, e bene. Per questo Azione… - Teletutto : Videonews - COVID: IMPORTANTE RICERCA BRESCIANA - stemolinaradio : @il_pat @marcaleni @PontelliMichele @pbecchi Pensa che invece io ho intervistato il team leader del gruppo di ricer… - Stefani95077617 : Il prof. Clerici ha pubblicato una ricerca che dimostra che il virus covid viene distrutto dai raggi UV -