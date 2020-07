Consiglio Europeo: Conte lasciato solo da Merkel e Macron viene messo all’angolo dall’olandese Rutte (Di sabato 18 luglio 2020) La Cancelliera tedesca Merkel e il Presidente francese Macron appaiono defilati nello scontro tra il Primo Ministro olandese Rutte e il Premier italiano Conte. Così l’Italia rischia di soccombere sotto le pressione dei Paesi frugali. Al termine del Consiglio Europeo sul Recovery, durato oltre 12 ore, tornando nell’hotel dove alloggia, il Premier Giuseppe Conte ha … L'articolo Consiglio Europeo: Conte lasciato solo da Merkel e Macron viene messo all’angolo dall’olandese Rutte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine della prima giornata di lavori al Consiglio europeo #EUCO ??… - M5S_Europa : #Mattarella indica la strada da seguire domani in sede di Consiglio europeo: serve un accordo ambizioso. I cediment… - erreelleci : RT @martinoloiacono: Il governo Conte-Casalino nel servizio del Tg1 che presenta le trattative prima del consiglio europeo. #metodoCasalin… - _beaphoenix_ : RT @mefeelbaby: L'arrivo di Giuseppi al Consiglio Europeo di oggi -

Roma, 18 lug. (askanews) - Prevertice a cinque a Bruxelles, dove il presidente del Consiglio europeo Charles Michel incontrer il premier Giuseppe Conte, assieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel, ...Su questa battaglia può contare sull'appoggio di Macron, che pure non accetta tagli perché non vuole ridurre l'ambizione del piano di rilancio dell'economia europea. Per il presidente del Consiglio ...