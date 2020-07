Arianna Fontana si allenerà a Budapest per preparare i Giochi (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA - La campionessa olimpica di short track Arianna Fontana lascia l'Italia e andrà ad allenarsi a Budapest per preparare al meglio le Olimpiadi invernali di Pechino 2020 , le ultime della sua ... Leggi su corrieredellosport

