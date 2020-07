Valico 500 DS, lo stile adventure di Voge (Di venerdì 17 luglio 2020) Per chi non potesse farne a meno la Voge Valico 500 DS , nuovo modello del brand del Gruppo cinese Loncin , è già disponibile in listino in colore nero a 5.990 euro . Ma scopriamo qualcosa in più. ... Leggi su corrieredellosport

