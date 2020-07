Tragedia ad Aprilia, caso di omicidio-suicidio in famiglia (Di venerdì 17 luglio 2020) omicidio-suicidio ad Aprilia, in provincia di Latina. La scorsa notte un uomo ha ucciso la moglie con la pistola poi si è tolto la vita Orrore la scorsa notte ad Aprilia, in provincia di Latina dove si è registrato un caso di omicidio-suicidio. Erano circa le 3.00 quando un uomo di quarantotto anni ha ucciso sua moglie di quarantacinque sparandole con la pistola. Dopo l’omicidio, l’uomo ha rivolto la pistola contro di sé e si è tolto la vita. È successo in località Fossignano, in una villetta in periferia. Le indagini sono diretta dalla tenenza territoriale dei carabinieri guidati da Tenente Colonnello Riccardo Barbera. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Zanardi, ... Leggi su bloglive

