Stuprata di giorno nel parco a Milano "L'aggressore un uomo di colore" (Di venerdì 17 luglio 2020) Nino Materi Il referto medico ha certificato la violenza La donna: "Giovane e armato di coltello" Un giro di routine quello che, mercoledì intorno alle 18, Giovanna, 45 anni, stava facendo con il suo cane nel parco Monte Stella a Milano, uno dei polmoni verdi più noti e frequentati nel quartiere QT8, zona nord-ovest della città. Un luogo, a quell'ora, ancora pieno di gente: runner, ciclisti, famiglie, bambini che giocano, il chiosco dei gelati aperto. Insomma, una situazione di totale - ma solo apparente - sicurezza. Alle sei di pomeriggio i lampioni del parco non sono accesi; il sole non è ancora calato; tante le panchine «occupate». Ma il parco Monte Stella è grande: attorno al tragitto «ufficiale» ci sono molte zone isolate. Pericolose. Giovanna sta ... Leggi su ilgiornale

Milano, 17 luglio 2020 - Un approccio da predatore sessuale. La vittima pedinata, aggredita in una zona poco frequentata e violentata. Poi la minaccia: "Non chiamare nessuno". E la fuga. È la sequenza ...