Sovranisti a confronto: per Salvini il Covid è finito, Boris Johnson si prepara al peggio (Di venerdì 17 luglio 2020) La differenza tra Sovranisti che hanno rischiato la vita per il Coronavirus e chi si può permettere di fare lo sbruffone perché non l'ha colpito direttamente, o almeno non in forma grave: se da un ... Leggi su globalist

La differenza tra sovranisti che hanno rischiato la vita per il Coronavirus e chi si può permettere di fare lo sbruffone perché non l'ha colpito direttamente, o almeno non in forma grave: se da un ...

Meglio lo strappo e la mediazione? Il Mes e il confronto tra due scuole

Al direttore - Ieri mattina alla Camera, illustrando la risoluzione che come +Europa abbiamo presentato, ho consigliato al presidente Conte, in vista delle impegnative prossime giornate del Consiglio ...

