Smart working, Fincantieri: intesa azienda-Sindacati (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Come tutti ormai sostengono c’era un mondo pre-Covid – che, tra l’altro, sembra lontano anni luce – e uno nuovo che stiamo costruendo insieme, anche e soprattutto facendo tesoro di quanto successo nei giorni drammatici dell’emergenza. Adottato prima dell’esplosione della pandemia da un esiguo numero di persone, lo Smart working ha subito una vera e propria impennata in scia all’emergenza di Covid-19 e alla necessità di distanziamento sociale per contenerne la diffusione. Sperimentato nella fase più critica, dunque, lo Smart working si appresta ad entrare a pieno regime nel mondo del lavoro – già profondamente cambiato dalla pandemia – nel quale era entrato in punta di piedi. Fincantieri e i ... Leggi su quifinanza

