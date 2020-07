Serie B: Cosenza corsaro a Pordenone. Vincono anche Pisa e Venezia. I risultati del 35esimo turno (Di venerdì 17 luglio 2020) Si è appena conclusa la 35esima giornata della Serie B. Colpo basso del Cosenza che batte il Pordenone 2-1 riaprendo le speranze per la salvezza, pari invece per il Crotone (1-1) che contro la Salernitana rallenta la corsa alla promozione. Vincono facilmente i campioni del Benevento, 3-1 contro il Livorno già retrocesso in Serie C. Sfida infuocata (i tifosi hanno lanciato petardi dall’esterno dello stadio, ndr) a Castellammare con la Juve Stabia che stende per 3-2 il Chievo Verona. Vince anche il Venezia in casa dello Spezia. Ecco il resoconto completo: VENERDI’ 17 LUGLIO Ore 18:45 – Pescara-Frosinone 1-1 (46′ Memushaj, 54′ Novakovich) Ore 21:00 – Benevento-Livorno 3-1 (31′, 69′ Sau, 57′ Murilo, ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Serie B: Cosenza corsaro a Pordenone. Vincono anche Pisa e Venezia. I risultati del 35esimo turno - Noovyis : (Serie B: Cosenza corsaro a Pordenone. Vincono anche Pisa e Venezia. I risultati del 35esimo turno) Playhitmusic - - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Pescara 1-1 Frosinone Benevento 3-1 Livorno Cittadella 1-2 Ascoli Crotone 1-1 Salernitana Empoli 2-4 Vir… - wolf_stat : Serie B: Full Time Benevento 3 vs 1 Livorno Cittadella 1 vs 2 Ascoli Crotone 1 vs 1 Salernitana Empoli 2 vs 4 Ente… - Gazzetta_it : Risultato finale, Pordenone-Cosenza 1-2 -