Pisa: muore sotto il trattatore che si ribalta a Vicopisano (Di venerdì 17 luglio 2020) Un uomo di 74 anni, Mauro Berrugi, è morto sotto il trattore che stava guidando. E' accaduto oggi, 17 luglio, a VicoPisano, in via Pian di Vico. Il mezzo agricolo si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato sotto Leggi su firenzepost

FirenzePost : Pisa: muore sotto il trattatore che si ribalta a Vicopisano - aranciaverde : RT @qn_lanazione: Muore schiacciato sotto il trattore #Pisa - Maria15112786 : RT @qn_lanazione: Muore schiacciato sotto il trattore #Pisa - AnnaritaNinni : RT @qn_lanazione: Muore schiacciato sotto il trattore #Pisa - qn_lanazione : Muore schiacciato sotto il trattore #Pisa -