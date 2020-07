Paura all’Eur, trans ubriaco minaccia i passanti un una spranga di ferro: denunciato (Di venerdì 17 luglio 2020) Paura a Roma, in zona Eur, dove un trans ubriaco ha terrorizzato i passanti in viale Libano brandendo una spranga di ferro. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle 22.45. I residenti, spaventati dalle urla dell’uomo armato di spranga, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Eur, i quali hanno subito avvistato il trans intento a minacciare i passanti con la spranga. Una volta raggiunto, i militari lo hanno bloccato e identificato. Si tratta di un transessuale brasiliano di 40 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti penali. A carico del 40enne ... Leggi su ilcorrieredellacitta

