Nasce il partito delle seconde generazioni di migranti: “Siamo la voce che il Pd non può essere” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nasce in Italia il partito delle seconde generazioni di migranti Ius culturae, rappresentanza delle comunità di stranieri nei consigli comunali, sicurezza e parità di diritti, sono queste le istanze con cui il partito delle seconde generazioni di migranti vuole iniziare la propria battaglia politica, che il fondatore toscano Yassine El Ghild presenterà ufficialmente tra due settimane a Pontedera, comune di 29milaabitanti in provincia di Pisa, di cui il 10 per cento di origine straniera. Nato in Marocco e emigrato in Italia all’età di cinque anni, classe 1989, Yassine non vuole ancora svelare il nome del nuovo partito, ma sembra ... Leggi su tpi

_SpaceJay___ : @LucaRigott @hecat0 Una donna che fonda un partito fascista ha le ideologie fasciste e su questo non ci piove, sul… - giuseppemaria : RT @dantecorneli: @CCKKI @donnadimezzo @billa_silvia2 Mai dimenticare che il Partito Radicale nasce da una scissione del PLI - CCKKI : RT @dantecorneli: @CCKKI @donnadimezzo @billa_silvia2 Mai dimenticare che il Partito Radicale nasce da una scissione del PLI - dantecorneli : @CCKKI @donnadimezzo @billa_silvia2 Mai dimenticare che il Partito Radicale nasce da una scissione del PLI - Emanuel56731063 : @Uomo900 @radiosilvana @AdryWebber PCI e PD sono due partiti di due fazioni politiche completamente diverse. Il pd… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce partito Nasce il partito delle seconde generazioni di migranti: “Siamo la voce che il Pd non può essere” TPI Nasce in Italia il partito delle seconde generazioni di migranti

Ius culturae, rappresentanza delle comunità di stranieri nei consigli comunali, sicurezza e parità di diritti, sono queste le istanze con cui il partito delle seconde generazioni di migranti vuole ini ...

Sarteano: nasce il Centro Commerciale Naturale (CCN)

Dopo un lungo lavoro, fatto di ascolto, condivisione, incontri in video conferenza, iniziato a fine maggio, tra l’Amministrazione comunale e le attività economiche del paese, lo scorso 14 luglio è sta ...

Ius culturae, rappresentanza delle comunità di stranieri nei consigli comunali, sicurezza e parità di diritti, sono queste le istanze con cui il partito delle seconde generazioni di migranti vuole ini ...Dopo un lungo lavoro, fatto di ascolto, condivisione, incontri in video conferenza, iniziato a fine maggio, tra l’Amministrazione comunale e le attività economiche del paese, lo scorso 14 luglio è sta ...