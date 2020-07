Napoli, Karnezis: “Con il Barcellona può succedere di tutto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Orestis Karnezis, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per discutere dei temi d’attualità tra cui la sfida con il Barcellona fissata per inizio agosto: “E’ una partita importantissima per tutti – spiega sulla gara di ottavi di Champions – ma non possiamo permetterci di pensare solo a quella sfida: si rischiano brutte figure, questo non va bene. Aspettiamo questa partita. Neanche loro vivono un momento bellissimo. In queste condizioni, può succedere di tutto”. “Udinese? Lì ho lasciato un pezzo del mio cuore – racconta Karnezis – Ora gioco per il Napoli e vogliamo vincere questa partita domenica. Il pari di Bologna? Cerchiamo in ogni partita di fare il meglio. In queste ... Leggi su sportface

sscnapoli : ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - sportface2016 : #Karnezis in vista di #BarcellonaNapoli - news24_napoli : Karnezis su Zielinski: “Ha qualità da fuoriclasse! Già ad Udine mi… - Luigi70989671 : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - news24_napoli : Napoli, Karnezis: «Questa città è passione. Gattuso tra i migliori d… -