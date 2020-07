MotoGp – Sentenza Iannone, Rivola sbotta: “incredibile come non ci sia una data. La WADA ha grande potere” (Di venerdì 17 luglio 2020) La MotoGp è tornata ufficialmente in pista per il weekend di Jerez, ma Andrea Iannone è rimasto a casa. Il pilota di Vasto è ancora alle prese con la clamorosa Sentenza che lo ha condannato per doping a causa di una contaminazione di cibo, per la quale, è stata provata la sua involontarietà. Massimo Rivola, ad della scuderia Aprilia, chiede giustizia per una situazione che, ad oggi, è in fase di stallo: “Iannone lo aspettiamo, speriamo che la cosa si risolva. La cosa strana è che non ci siano date fissate, certe. C’è un limite a tutto, noi come Aprilia ci siamo stufati di aspettare. E’ spiacevole e imbarazzante questa situazione. Faccio davvero fatica a capire cosa ci sia dietro, posso solo immaginare che il ... Leggi su sportfair

