Morto Filippo De Luigi, regista della Dottoressa Giò: il messaggio di Barbara D’Urso (Di venerdì 17 luglio 2020) Barbara D’Urso ricorda Filippo De Luigi, regista de La Dottoressa Giò Morto a 82 anni. A commentare la scomparsa del cineasta è stata proprio la conduttrice che su Instagram ha pubblicato un post toccante, esprimendo tutta la sua tristezza. Un legame, quello fra la presentatrice e il regista, iniziato con i primi film della D’Urso e continuato con La Dottoressa Giò, serie tv di successo. De Luigi, a partire dalla seconda stagione, scelse non solo di dirigere la fiction, ma anche di realizzare soggetto e sceneggiatura. Nella sua carriera altre pellicole di grande fama, da Ritorno a Bikini, docufilm su Pietro Nenni e Bettino Craxi, a Dolphin Girl. A Pergola aveva inoltre fondato una famosa ... Leggi su dilei

