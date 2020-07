Libri e lockdown: la domanda è fortemente calata (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante il lockdown la domanda di Libri è notevolmente calata, e chi ha continuato a leggere ha abbandonato le librerie per lo shopping online e la lettura digitale. I dati non sembrano essere buoni; vediamo insieme le cifre della ricerca condotta dall’Associazione Italiana Editori e dal Centro per i Libri e la Lettura. Il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus ha colpito moltissimi settori, e sembra che anche quello dei Libri non sia stato esente. Secondo una ricerca dell’Associazione Italiana Editori svolta insieme al Centro per i Libri e la Lettura, infatti, la domanda di acquisto di Libri durante l’emergenza sanitaria è drasticamente calata; la fascia ... Leggi su tuttotek

