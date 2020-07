Juventus, ansia de Ligt: il problema alla spalla spaventa (Di venerdì 17 luglio 2020) La Juventus in ansia per le condizioni di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha qualche problema alla spalla e non riesce a risolverlo definitivamente. Per lui possibile intervento.De Ligt: la spalla 'ballerina' preoccupacaption id="attachment 843417" align="alignnone" width="594" de Ligt (Getty Images)/captionLe condizioni di de Ligt preoccupano. Nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium è stato necessario l'intervento dei medici per rimetterla a posto e permettere all'ex Ajax di riprendere la propria posizione in campo. Un problema che persiste da tempo e che, secondo il Corriere di Torino, potrebbe dover richiedere un'operazione.L'intervento chirurgico potrebbe essere necessario per ... Leggi su itasportpress

Le condizioni di de Ligt preoccupano. Nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium è stato necessario l’intervento dei medici per rimetterla a posto e permettere all’ex Ajax di riprendere la ...

A Ivan Zazzaroni non piace questa Juventus: “Poco equilibrata e troppo poco Juve”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento difficile della Juventus. “Un altro spiazzante blackout – a questo punto risulta spiegabile anche il primo, quello di San Sir ...

