il Pisa batte 3-2 il Trapani al 93′, sognando i Playoff. (Di venerdì 17 luglio 2020) il match tra Pisa-Trapani è terminato 3-2 con gol vittoria dei toscani al 92esimo con gol di Marconi Formazioni Pisa-Trapani Pisa 4-3-1-2: Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin, De Vitis, Pinato; Siega; Marconi, Vido. Trapani 3-5-2: Carnesecchi; Pagliarulo, Scognamillo, Buongiorno; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coilibaly, Fornasier; Dalmonte, Piszcek. Primo Tempo Pisa-Trapani 8′ Ammonito Buongiorno. 17′ Occasione Trapani. Dalmonte ha servito in area Buongiorno, il difensore si è visto respingere il pallone da Gori. 18′ Occasione Pisa. Birindelli ha messo un cross in mezzo per Marconi, Carnesecchi ha intuto il passaggio salvando i suoi. 21′ ... Leggi su sport.periodicodaily

