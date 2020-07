Grillo nel bunker dell’ironia che non fa più ridere: «Ecco il listino prezzi delle mie interviste» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’ironia come bunker nei momenti topici. Il ritorno alla comicità come illusione di scansare le responsabilità della politica. È attore troppo consumato Beppe Grillo per non accorgersi che anche il “vai e vieni” dal suo antico mestiere è un copione ormai usurato da tempo. Neanche fa più ridere. E neppure incanta. Piuttosto irrita, come chi scaglia il sasso e poi nasconde la mano. Lui – Grillo – ancor di più perché fischietta addirittura. Più deludenti e imbarazzanti risultano le performance dei suoi Cinquestelle, più s’atteggia a Elevato per caso. E così, quando il gioco si fa duro, piuttosto che mettersi a giocare come farebbe un vero duro, lui dice e non dice, allude e ammicca. Lo sfascio del M5S ... Leggi su secoloditalia

