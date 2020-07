Gli infedeli, un film a episodi demolisce il mito dello sciupafemmine (Di venerdì 17 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6rh5wDjH7gE È incredibile che il cinema italiano debba riprendere un suo classico (i film ad episodi) attraverso un passaggio francese. Gli infedeli, il film di Netflix da poco disponibile, diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e Massimiliano Gallo nei panni di diversi tipi di fedifraghi, è infatti il remake di Gli infedeli, film francese del 2012 in cui lo stesso fanno Gilles Lellouche e Jean Dujardin. Quel film era a sua volta è pesantemente e dichiaratamente ispirato a I mostri di Dino Risi. Così succede che la versione italiana di un film, ispirato a un classico del nostro cinema, riprenda molti episodi francesi e dimentichi totalmente di ... Leggi su wired

