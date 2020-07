Coronavirus 17 luglio: il contagio aumenta, raddoppiano casi in Veneto (Di venerdì 17 luglio 2020) aumenta ancora il contagio da Coronavirus in Italia oggi 17 luglio: raddoppiano casi in Veneto, scendono le terapie intensive e i positivi in Lombardia. Anche oggi un piccolo passo indietro per quanto riguarda il numero degli attualmente positivi al Coronavirus in Italia. Di contro, preoccupano alcuni dati, come quello dei nuovi positivi, ancora sopra i … L'articolo Coronavirus 17 luglio: il contagio aumenta, raddoppiano casi in Veneto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

