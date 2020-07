Cesare Battisti presenta una denuncia alla procura di Roma: «Illegittimo tenermi in isolamento» (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo Cesare Battisti, il suo isolamento “forzato” è Illegittimo. L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, attraverso il suo legale Gianfranco Sollai, ha presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Roma per abuso d’ufficio contestando, appunto, l’isolamento. È dal 14 gennaio 2019 che sta scontando in Sardegna i suoi ergastoli, dopo essere stato arrestato al suo arrivo a Roma dalla Bolivia. Chi è Cesare Battisti, storia di un terrorista in fuga«Avrebbe dovuto scontare solo sei mesi di isolamento in base al provvedimento emesso dalla ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Cesare Battisti, l’ex terrorista presenta una denuncia contro il regime di isolamento in cui è detenuto. “Doveva du… - Giorgiolaporta : Beato Cesare #Battisti che può lamentarsi della qualità del cibo in #carcere. Le vittime del #terrorismo così come… - ImolaOggi : Dopo le lamentele per il cibo non adeguato ??“Isolamento illegittimo”, Cesare Battisti presenta denuncia per abuso - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Cesare Battisti, l’ex terrorista presenta una denuncia contro il regime di isolamento in cui è detenuto. “Doveva durar… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cesare Battisti, l’ex terrorista presenta una denuncia contro il regime di isolamento in cui è detenuto. “Doveva durar… -