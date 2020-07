Baby gang accusata di aver stuprato un bimbo di 5 anni su una spiaggia in Australia (Di venerdì 17 luglio 2020) Australia, Baby gang accusata di aver stuprato bimbo di 5 anni Una Baby gang è stata accusata di aver stuprato un bimbo di 5 anni su una spiaggia remota della comunità aborigena di Napranum, nell’estremo nord del Queensland, in Australia, il primo luglio scorso. Secondo quanto riferito dalla polizia, i ragazzi erano quattro e avrebbero avuto tutti intorno ai 13 anni: adesso si trovano in custodia, mentre la comunità di 800 persone di Napranum ha vietato loro di tornare in città, come riporta un quotidiano locale. Il presunto attacco sarebbe stato ... Leggi su tpi

