Arrestato il killer di Saleh, fatto a pezzi con sega elettrica: è il suo assistente 21enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 21enne Tyrese Devon Haspil è stato Arrestato con l’accusa di aver ucciso l’imprenditore Fahim Saleh - fondatore della start-up nigeriana Gokada - lo scorso 14 luglio. L’uomo è stato trovato morto due giorni fa: Haspil lo avrebbe sezionato utilizzando una sega elettrica. Parti del corpo della vittima sono state trovate all’interno di alcune buste di plastica sigillate. Haspil era il suo assistente personale: avrebbe sottratto a a Saleh una grossa somma ed era stato scopertoPrima della sua morte, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Saleh mentre entrava all’interno dell’ascensore del suo condominio nel Lower East Side: il suo assassino è entrato prima di lui, indossando guanti, cappello e ... Leggi su huffingtonpost

