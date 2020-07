Andrea Iannone, lo sfogo su Instagram: non sfugge il “mi piace” di Giulia (Di venerdì 17 luglio 2020) Qualche mese fa, a far impazzire il web è stata la rottura di una delle coppie più seguite del momento. L’annuncio della fine della storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis era arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti senza parole. Ad aumentare lo stupore, poi, è stato il ritorno di fiamma … L'articolo Andrea Iannone, lo sfogo su Instagram: non sfugge il “mi piace” di Giulia Leggi su dailynews24

blogtivvu : Andrea Iannone si espone e Giulia De Lellis si fa sentire ????? ? Il gesto inatteso dell'influencer ti aspetta nelle… - blogtivvu : Andrea Iannone si espone e Giulia De Lellis si fa sentire: il gesto inatteso - sportface2016 : #MotoGP Massimo Rivola sbotta circa le tempistiche del caso doping con protagonista Andrea #Iannone - CentriSociali : @elevisconti @RealTrumpITA @conteDartagnan @animaleuropeRMP @frenchigg @DaliaDaliaanfo @ccecchet @lorenzodalai… - seneca4949 : RT @_DAGOSPIA_: CHE CI FACEVANO ANDREA IANNONE E MARCELLO DELL'UTRI A CENA INSIEME IN UN RISTORANTE DI MILANO? -