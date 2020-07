Acer Nitro XZ2, nuovi monitor curvi con refresh rate alto e prezzo basso (Di venerdì 17 luglio 2020) Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, forse potreste prendere in considerazione l’idea di dare un’occhiata ad uno dei nuovi display della linea Nitro XZ2 di Acer. I monitor saranno disponibili in tre diversi formati – 24, 27 e 32 pollici – ciascuno con le proprie specifiche uniche. I due display più grandi, XZ322QU e XZ272, offrono una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, due caratteristiche che li rendono particolarmente adatti all’impiego in videogiochi, dove reattività e velocità sono fondamentali. Se avete un budget più limitato ma desideriate ugualmente un prodotto in grado di soddisfare le vostre esigenze in ambito gaming, potete invece prendere in considerazione il più piccolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Acer Nitro XZ2, nuovi monitor curvi con refresh rate alto e prezzo basso - Noovyis : (Acer Nitro XZ2, nuovi monitor curvi con refresh rate alto e prezzo basso) Playhitmusic - - globne : Acer Nitro XZ2, nuovi monitor curvi con refresh rate alto e prezzo basso: Acer ha presentato la nuova gamma di gami… - BidIsOk : Acer Nitro 5 Notebook Gaming i5 Aggiudicato a 174,56 € (risparmio: 83%) -

Ultime Notizie dalla rete : Acer Nitro Acer Nitro XZ2, nuovi monitor curvi con refresh rate alto e prezzo basso Il Fatto Quotidiano Acer XZ2, annunciati i nuovi monitor curvi ad alto refresh rate con un prezzo contenuto

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, forse potreste prendere in considerazione l’idea di dare un’occhiata ad uno dei nuovi display della linea ZX2 di Acer. I monitor saranno disponibili in t ...

Acer Nitro: notebook gaming e monitor in offerta su Amazon!

Avete bisogno di un notebook o di un monitor pensato esclusivamente per il gaming, che unisca performance davvero al top a un’estetica sorprendente e moderna? Abbiamo sicuramente trovato ciò che fa pe ...

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, forse potreste prendere in considerazione l’idea di dare un’occhiata ad uno dei nuovi display della linea ZX2 di Acer. I monitor saranno disponibili in t ...Avete bisogno di un notebook o di un monitor pensato esclusivamente per il gaming, che unisca performance davvero al top a un’estetica sorprendente e moderna? Abbiamo sicuramente trovato ciò che fa pe ...